Служба доходов Грузии: ТПП «Сарпи» работает без перебоев

26.07.2026 15:36





По информации Службы доходов Грузии, таможенно-пропускной пункт «Сарпи» в условиях активного сезона работает без перебоев на фоне увеличившегося грузопотока и пассажиропотока.



Как сообщили в ведомстве, процедуры контроля пересечения границы в обоих направлениях проводятся в стандартном режиме и с полной нагрузкой.



«Таможенно-пропускной пункт «Сарпи», с учётом активного сезона, в условиях увеличенного грузопотока/передвижения пассажиров работает без перебоев, а в обоих направлениях при полной нагрузке проводятся стандартные процедуры контроля пересечения границы», — заявили в ведомстве.





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