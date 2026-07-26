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Служба доходов Грузии: ТПП «Сарпи» работает без перебоев


26.07.2026   15:36


По информации Службы доходов Грузии, таможенно-пропускной пункт «Сарпи» в условиях активного сезона работает без перебоев на фоне увеличившегося грузопотока и пассажиропотока.

Как сообщили в ведомстве, процедуры контроля пересечения границы в обоих направлениях проводятся в стандартном режиме и с полной нагрузкой.

«Таможенно-пропускной пункт «Сарпи», с учётом активного сезона, в условиях увеличенного грузопотока/передвижения пассажиров работает без перебоев, а в обоих направлениях при полной нагрузке проводятся стандартные процедуры контроля пересечения границы», — заявили в ведомстве.


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