|
В результате ДТП на автомобильной дороге Зестафони-Кутаиси пострадали 13 человек
26.07.2026 14:00
В результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Зестафони — Кутаиси пострадали 13 человек.
Бригады скорой медицинской помощи доставили их в клиники, где им оказывается соответствующая медицинская помощь.
По имеющейся информации, пострадавшие являются туристами и направлялись из Тбилиси в западную часть Грузии. Авария произошла несколько часов назад у села Аргвети. Пассажирский автобус съехал с дороги.