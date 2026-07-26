В результате ДТП на автомобильной дороге Зестафони-Кутаиси пострадали 13 человек

26.07.2026 14:00





В результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Зестафони — Кутаиси пострадали 13 человек.



Бригады скорой медицинской помощи доставили их в клиники, где им оказывается соответствующая медицинская помощь.



По имеющейся информации, пострадавшие являются туристами и направлялись из Тбилиси в западную часть Грузии. Авария произошла несколько часов назад у села Аргвети. Пассажирский автобус съехал с дороги.





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