На грузино-турецкой границе образовалась большая очередь

26.07.2026 12:28





На таможенно-пропускном пункте «Сарпи» образовалось большое скопление людей.



Как сообщили граждане агентству «Интерпрессньюс», из-за увеличившегося потока они не могут своевременно пересечь границу и просят оказать помощь.



«Мы пришли к границе с утра и пытаемся пройти таможенный контроль. Вы сами видите, сколько здесь людей, своевременно пропускать граждан не удаётся. Мы не знаем, что происходит. Мы хотим как можно скорее пересечь границу, но для этого нам приходится долго ждать у пограничного пункта. Следует отметить, что здесь находятся люди, которые едут в Турецкую Республику на лечение. Как можно допустить, чтобы человеку с проблемами со здоровьем приходилось часами стоять в очереди на таможенном пункте?» — заявили граждане.





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