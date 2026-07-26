Двух молодых людей, раненных в результате стрельбы в Верийском районе Тбилиси, выписали из клиники

26.07.2026 12:24





Двух молодых людей, получивших ранения в результате стрельбы в районе Вера, выписали из клиники «Хелсикор».



Как сообщили «Интерпрессньюс» в клинике, юноши в возрасте 17 и 18 лет были выписаны домой вчера вечером.



Напомним, поздно вечером 22 июля на улице Шанидзе, 31, в районе Вера в результате выстрелов из огнестрельного оружия, принадлежавшего Нике Капанадзе, ранения получили четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Один из них — 17-летний Николоз Гунашвили — скончался в клинике. По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов задержали 42-летнего Нику Капанадзе в принадлежащей ему гостинице. По имеющейся информации, ранее он был судим. Кроме того, в отношении него был выдан охранный ордер по заявлению его матери Додо Одишария. При этом мать также заявляет о психических проблемах Капанадзе.



Что касается обстоятельств произошедшего, первоначально конфликт возник между матерью задержанного Ники Капанадзе и пострадавшими. В частности, женщина сделала замечание молодым людям, вышедшим из кафе, автомобиль которых был припаркован перед домом, где проживал её сын. По имеющейся информации, именно после этого задержанный открыл огонь. Из четырёх человек, находившихся в автомобиле марки Alfa Romeo, трое получили огнестрельные ранения, водитель не пострадал. Четвёртый пострадавший в момент происшествия находился в такси, когда в него попала выпущенная пуля.





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