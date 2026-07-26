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В Батуми задержаны 2 гражданина Турции, находившиеся в розыске по циркуляру Интерпола


26.07.2026   12:58


Сотрудники Главного управления Аджарии Центрального департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Грузии задержали двух иностранных граждан, находившихся в международном розыске по красному циркуляру Интерпола.

Как сообщает Министерство внутренних дел, задержанные разыскивались на международном уровне по запросу правоохранительных органов Турецкой Республики.

«В результате проведённых следственных мероприятий сотрудники правоохранительных органов в разное время задержали разыскиваемых лиц в Батуми. В настоящее время в отношении задержанных проводятся предусмотренные законом процедуры экстрадиции», — говорится в сообщении.


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