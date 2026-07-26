В результате ДТП в Кварели пострадали 4 человека, в том числе 2 малолетних детей

26.07.2026 18:17





В результате дорожно-транспортного происшествия в муниципалитете Кварели пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних.



Состояние одной из пострадавших — молодой женщины — оценивается как тяжёлое. Авария произошла у Алазанского моста.



По имеющейся информации, столкнулись два легковых автомобиля. В результате находившиеся в обоих автомобилях получили травмы различной степени тяжести.



Все четверо были доставлены бригадами скорой медицинской помощи в клинику «Джео Хоспиталс» в Гурджаани.



По словам врача, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, а медики предпринимают меры для стабилизации состояния молодой женщины.



Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел Грузии, по факту произошедшего начато расследование по статье 276-й Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта.





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