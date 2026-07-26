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Министр образования Гиви Миканадзе отправился в Анкару с официальным визитом
26.07.2026 21:48
Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе отправился Турцию с официальным визитом.
По сообщению Министерства образования, в Анкаре Миканадзе проведет двусторонние встречи и обсудит вопросы углубления сотрудничества с министром национального образования Турции Юсуфом Текином и министром молодежи и спорта Турции Османом Ашкин Баком.
«В рамках визита министр посетит Анкарский и Ближневосточный технические университеты, где встретится с представителями администрации.
Гиви Миканадзе также посетит Анатолийский профессионально-технический лицей зеленых технологий им. аль-Джазари», — говорится в информации.
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