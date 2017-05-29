Декларация Парламентской ассамблеи НАТО в поддержку Грузии

29.05.2017 20:33 Весенняя сессия ПА НАТО, проходящая в Тбилиси завершила свою работу принятием декларации о поддержке евроатлантической интеграции Грузии.



СОВА приводит полный текст приятного документа:



1. Поздравляем Грузию с с 99-летием провозглашения и 26-летием восстановления независимости.



2. Призываем стремится к еще большему углублению сотрудничества с парламентом Грузии, который был избран 8 октября 2016 года, в конкурентных и хорошо администрируемых условиях, при которых были в целом были защищены основные свободы.



3. Подтверждаем приверженность НАТО политике открытых дверей для всех европейских демократий, которые разделяют ценности альянса, имеют стремление и способность взять на себя обязательства по членству. Подчеркиваем, что решение о вступлении в НАТО, зависит только от членов и стран-кандидатов, и третья страна не не может оказать влияние на это решение.



4. Убеждены, что евроатлантическая интеграция это путь к стабильности и, что дальнейшие этапы расширения усилят как евроатлантическую так и глобальную безопасность.



5. Высоко ценим продолжающийся и значительный вклад Грузии в обеспечение общей евроатлантической безопасности, и за твердую поддержку в осуществлении миссии сил быстрого реагирования в Афганистане. С уважением благодарим грузинских военных, получивших ранения и чтим память погибших при выполнении миротворческой миссии в Афганистане.



6. Подтверждаем безусловную поддержку евроатлантической интеграции Грузии. Которая выражена, в том числе и в принятой в 2015 год в Будапеште 419-ой декларации о расширении НАТО. А также принятой в 2016 году в Стамбуле 431-ой резолюции НАТО — «Поддержка пост-Варшавской стратегии обороны и сдерживания». Основываемся на положениях декларации от 3 апреля 2008 года, принятой на саммите в Бухаресте, в которой говорится, что Грузия станет страной-членом НАТО.



7. Выражаем восхищение, той высокой степенью поддержки евроатлантической интеграции Грузии, как со стороны основных политических партий, так и населения страны.



8. Приветствуем существующий между НАТО и Грузией важный политический диалог и практическое сотрудничество, в том числе посредством интеграционных механизмов, таких как Комиссия НАТО-Грузии, Ежегодная национальная программа и существенного пакета Грузия-НАТО (SNGP).



9. Признаем, значительный прогресс в реализации программ входящих в пакет, который усиливает стабильность и способность к самообороне страны, повышает стабильность защиты и совместимость с союзными силами, а также помогает Грузии в подготовке к вступлению в альянс.



10. Приветствуем совместные усилия НАТО и Грузии, в частности открытие в Грузии в июле 2016 года Школы институционального возрождения обороны (DIB), а также открытия в августе 2015 года, совместного центра тренировок и оценок НАТО (JTEC) и проведение совместных учений НАТО-Грузия в 2016 году.



11. Подчеркиваем тот факт, что сотрудничество альянса с Грузией включает все практические инструменты для подготовки к окончательному членству в НАТО. А также учитывает позиции союзных лидеров, о том, что Грузия станет членом НАТО, посредством получения Плана действий по членству (ПДЧ), который является частью этого процесса.



12. Подчеркиваем стратегическую важность Черноморского региона в обеспечении евроатлантической безопасности, признаем важность включения Грузии в дискуссии по стратегии безопасности Черного моря, и приветствуем решение Варшавского саммита, по усилению сотрудничества в рамках постоянного диалога, в целях дальнейшего укрепления взаимоотношений.



13. Высоко ценим усилия Грузии в деле дальнейшей демократической консолидации, путем укрепления своих институтов, с целью повышения прозрачности и содействия экономическому развитию, в котором был достигнут устойчивый и значительный прогресс, что является очень положительным примером для всего региона. Принимая во внимание, необходимость усилий по укреплению законности, системы сдержек и противовесов, обеспечению плюрализма СМИ и уменьшению политической поляризации.



14. Подтверждаем поддержку суверенитета и территориальной целостности в рамках ее международно признанных границ Грузии, и осуждает продолжающуюся незаконную оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона Грузии. А также массовые нарушения прав человека на оккупированных территориях, и ограничение свободы передвижения за пределы административной границы, и постоянные нарушения со стороны Россий Соглашения о прекращении огня. А также шаги осуществляемые Россией с целью продолжения аннексии, а создания на этих территориях крупномасштабной военной инфраструктуры, которая представляет серьезную угрозу для регионального мира и безопасности.



15. Приветствуем конструктивную политику Грузии, направленную на деэскалацию напряженности в отношениях с Россией, с целью восстановления территориальной целостности, без применения силы, включая односторонние меры, а также конструктивное участие в Женевских дискуссиях, и в усилиях по обеспечению вовлеченности населения грузинских территорий — Абхазии и Цхинвальского региона.



16. Призываем правительства и парламенты стран входящих в альянс, усилить действия по обеспечению активной интеграции Грузии в НАТО, с целью создания условий для предоставления Грузии Плана действий по членству (ПДЧ).



а) Обеспечить твердую политическую и практическую поддержку Грузии в процессе интеграции в НАТО;



б) Еще более углубить политическое измерение интеграции Грузии в НАТО, чтобы создать условия для предоставления Грузии Плана действий по членству;



в) Принимать полное участие в имплементации Существенного пакета НАТО-Грузия и рассмотреть дополнительные практические пути для активизации усилий в поддержку Грузии, в том числе, путем проведения регулярных совместных или двусторонних учений НАТО-Грузия и содействия укреплению зенитных и других оборонных возможностей;



г) Помочь Грузии усилить возможности борьбы с гибридными угрозами, в том числе, пропагандой и кампанией дезинформации, направленными на уничтожение поддержки населением прозападного стратегического курса;



д) Еще более развить практическое сотрудничество и диалог с Грузией, как страной-аспирантом, по теме безопасности Черного моря.



17. «Парламентская ассамблея НАТО призывает правительство и парламент Грузии:



а) С целью продвижения процесса интеграции в НАТО полностью использовать те возможности, которые дают Комиссия Грузия-НАТО, Ежегодная национальная программа, участие в группе усиленных возможностей и инициативе развития оборонных возможностей и Существенный пакет НАТО-Грузия;



б) Продолжить укрепление демократических институтов, сохранить систему сдержек и противовесов, усилить независимый суд, сохранить медиа-плюрализм, углубить диалог и снизить напряженность между правящей и оппозиционными партиями», — говорится в проекте декларации.



18. Парламентская ассамблея НАТО призывает Российскую Федерацию:



а) Уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах, отозвать признание оккупированных районов Грузии в качестве независимых стран и вывести с этих территорий свои вооруженные силы;



б) Выполнить в отношении Грузии свои обязательства и соблюдать международное право;



в) Ответить на одностороннее обязательство Грузии о неприменении силы и воздерживаться от любых провокационных и агрессивных шагов в отношении Грузии;



г) Содействовать доступу международных наблюдателей по правам человека в регионы Абхазии и т.н. Южной Осетии.



19. Обязуемся, как прежде продолжать оказывать Грузии помощь и поддержку в процессе интеграции с альянсом, в том числе в рамках межпарламентского совета Грузия-НАТО.

















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