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Шериф канадского Калгари намерен баллотироваться в мэры Тбилиси


26.06.2017   11:45
Грузинский шериф города Калгари (Канада) Мераб Табидзе планирует принять участие в выборах мэра Тбилиси, которые пройдут в октябре текущего года. Об этом Мераб Табидзе заявил грузинской редакции "Радио Свобода".

Табидзе уточнил, что данное решение будет принято в случае получения им гражданства Грузии. В настоящее время он является гражданином Канады.

"Это не было легким решением, но мы считаем, что было бы лучше направить на будущее и развитие нашего любимого города знания и опыт, которые я получил за 26 лет как гражданин Канады",- сказал Табидзе.

Он считает, что мэром города обязательно должен быть независимый кандидат, так как представитель любой политической партии на этом посту будет ставить на первое место партийные интересы, а не города. Он уверен, что сможет оказать серьезную конкуренцию другим кандидатам, таким как Каха Каладзе от "Грузинской мечты", Елене Хоштария от "Европейской Грузии" и Заалу Удумашвили от ЕНД.






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