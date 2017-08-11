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Минобразования будет раздавать в школах яблоки


11.08.2017   13:55
Министерство образования начинает в школах кампанию раздачи яблок. На сегодняшней пресс-конференции министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава заявил, что кампания раздачи яблок начнется с осени в тех тбилисских школах, в которых более 1000 учеников.

В рамках кампании яблоки будут раздавать раз в неделю.

"Это сложный и дорогой проект. С другой стороны, в этом вопросе сложный и дорогой нам не помеха. Цель этого проекта, чтобы дети съели яблоко на перемене. Всего в Тбилиси таких приблизительно от 40 000 до 60 000 учеников. А также мы собираемся начать кампанию, чтобы родители давали детям с собой в школу яблоки"- заявил Александр Джеджелава.







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