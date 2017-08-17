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Спасатели извлекли из моря труп молодого мужчины
17.08.2017 13:04
На территории, прилегающей к Цихисдзири, сотрудники спасательной службы нашли в море труп молодого мужчины, который пропал в море вчера во второй половине дня.
По существующей информации, погибший молодой мужчина – по национальности армянин, проживающий в России, приехал в Аджарию на отдых. К поисковым работам были подключены ныряльщики и правоохранители.
По данным МВД, расследование начато по статье 115 УК Грузии (доведение до самоубийства).
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