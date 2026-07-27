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Следственная служба выявила факт незаконного проведения азартных игр


27.07.2026   12:34


Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии выявили в городе Батуми факт осуществления предпринимательской деятельности без соответствующего разрешения. По информации Следственной службы Министерства финансов, один человек задержан, в отношении второго лица уголовное преследование начато заочно.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что обвиняемые организовали замаскированный объект для проведения онлайн-игр, откуда без соответствующего разрешения через интернет в формате прямой трансляции («стриминга») на веб-сайты иностранных интернет-казино передавался процесс проведения азартных и выигрышных игр.

В случае легального функционирования данного объекта в государственный бюджет в виде лицензионного сбора должно было быть уплачено 100 000 лари.

В настоящее время интенсивно продолжаются следственные действия с целью установления других лиц, причастных к данной преступной деятельности.

Расследование ведется по подпункту «а» части 2 статьи 192 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет», — говорится в сообщении Следственной службы Министерства финансов Грузии.


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