Прокуратура Грузии раскрыла транснациональные преступления по отмыванию денег

27.07.2026 12:12





Прокуратура Грузии раскрыла транснациональные преступления и начала уголовное преследование в отношении четырех иностранных граждан и пяти юридических лиц по обвинению в отмывании денег в особо крупном размере.



Об этом на брифинге, состоявшемся в прокуратуре, заявил заместитель начальника следственной части Бека Квициани.



«В ходе расследования, проведенного в следственной части Генеральной прокуратуры Грузии, установлено, что обвиняемые с целью получения материальной выгоды совершили преступления в различных странах и перевели активы в Грузию для отмывания незаконных доходов.



Для отмывания денег, не имея намерения заниматься реальной предпринимательской деятельностью, обвиняемые создали предприятия в Грузии и, используя поддельные документы и указывая фиктивные цели, частями перевели из-за рубежа эквивалент 21,5 млн лари незаконного и неподтвержденного происхождения в различных валютах на банковские счета физических и юридических лиц.



Кроме того, с целью отмывания денег небольшая часть сумм, аккумулированных на их грузинских банковских счетах, с фиктивными целями и с использованием поддельных документов была перечислена за границу на различные банковские счета, а основная часть незаконных активов была арестована в рамках текущего расследования.



В отношении обвиняемых начато уголовное преследование по факту легализации незаконных доходов в особо крупном размере, что предусматривает для физических лиц наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет, а для юридических лиц - ликвидацию или лишение права деятельности и штраф.



Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу и в случае применения заключения они будут объявлены в розыск.



В рамках расследования арестована иностранная валюта на сумму, эквивалентную примерно 14 млн лари, а также недвижимое имущество стоимостью более 1 млн лари. Прокуратура проведет необходимые правовые процедуры для изъятия этих активов в пользу государства», - заявил Квициани





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