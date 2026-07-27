TI: «Мечта» превратила аккредитацию журналистов в парламенте в рычаг давления

27.07.2026 12:44





НПО Transparency International Georgia (TI) заявила, что партия «Грузинская мечта» превратила правила парламентской аккредитации журналистов в механизм давления на критические СМИ.



Организация заявила, что за последние два месяца парламентской аккредитации были лишены или столкнулись с ограничениями в работе около 15 представителей критических медиа из-за вопросов к депутатам.



В TI Georgia утверждают, что ужесточенные правила позволяют наказывать не только отдельных журналистов, но и целые редакции.



«Именно на основании этих правил за последние два месяца парламентской аккредитации были лишены или ограничены в профессиональной деятельности около 15 представителей критически настроенных СМИ только за то, что задавали депутатам неудобные вопросы. Это существенно препятствует полноценному информированию общества о процессах, происходящих в законодательном органе», — подчеркнули в НПО.



Отмечается, что после изменения правил аккредитации в 2026 году санкции были ужесточены: за повторное нарушение срок приостановления аккредитации увеличен до одного года, а в отдельных случаях лишиться аккредитации может не только журналист, но и представляющее его СМИ.





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