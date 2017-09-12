Начались массовые аресты и репрессии наших активистов - Давид Сакварелидзе

12.09.2017 11:43 Соратник экс-президента Грузии и украинского оппозиционного лидера Михеила Саакашвили, Давид Сакварелидзе, заявляет, что начались массовые аресты и репрессии их активистов, которые помогли Саакашвили пересечь польско-украинскую границу.



Как утверждает Сакварелидзе, уже арестовали активиста из Черкасс – Андрея Котыченко.



«Он был непосредственно среди тех, кто заводил Михаила в Украину, поддержав волю и стремление украинского народа к демократии и справедливости. В эти минуты его везут во Львов. Вчера пятнадцатью представителями МВД был задержан наш соратник из Ивано-Франковска – Александр Бурцев, который также активно участвовал в событиях воскресенья»,- пишет Сакварелидзе.



Движение "Рух новых сил" требует их немедленного освобождения.



«Мы требуем немедленно освободить их! Предостерегаем власть и призываем ее представителей мгновенно прекратить политические репрессии, поскольку это все несомненно очень плачевно для них закончится, как это уже не раз происходило во времена предшественников. Мы будем защищать каждого нашего соратника и единомышленника.



Просим всех львовян сейчас незамедлительно собраться у отеля Леополис и помочь нам отстоять наши обшие права и свободы!», - заявляет Сакварелидзе.















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