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Здание тбилисской филармонии будет реконструировано
30.06.2025 14:23
Фонд муниципального развития объявил о проведении маркетингового исследования для проекта реконструкции Тбилисского государственного концертного зала.
Согласно описанию проекта, должны быть отремонтированы внутренние и внешние помещения здания, системы отопления, кондиционирования и вентиляции, а также отремонтированы внутренние помещения зала, сообщает бизнес-портал BM.ge.
Концертный зал был построен в 1971 году, по проекту архитектора Чхенкели. Концертный зал филармонии располагает главным залом на 2500 мест и малым залом на 750 мест. Здание имеет круговое фойе с панорамными окнами.