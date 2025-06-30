Здание тбилисской филармонии будет реконструировано

30.06.2025 14:23





Фонд муниципального развития объявил о проведении маркетингового исследования для проекта реконструкции Тбилисского государственного концертного зала.



Согласно описанию проекта, должны быть отремонтированы внутренние и внешние помещения здания, системы отопления, кондиционирования и вентиляции, а также отремонтированы внутренние помещения зала, сообщает бизнес-портал BM.ge.



Концертный зал был построен в 1971 году, по проекту архитектора Чхенкели. Концертный зал филармонии располагает главным залом на 2500 мест и малым залом на 750 мест. Здание имеет круговое фойе с панорамными окнами.





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