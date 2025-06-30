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Бучукури: Голодовка против оппозиции, мягко говоря, непонятна, наша партия будет участвовать в выборах


30.06.2025   14:05


«Голодовка против оппозиции, мягко говоря, непонятна — я не буду использовать более резкое слово, потому что речь идёт о человеке, который голодает», — так прокомментировала член партии «Гахария — За Грузию» Анна Бучукури ситуацию с Элене Хоштария.

По словам Бучукури, партия «Гахария — За Грузию» участвует в выборах, и никакое давление или шантаж не повлияет на это решение.

«Я желаю Элене Хоштария здоровья и стойкости — это тяжёлое решение для человека с физической точки зрения, и призываю её прекратить голодовку. Голодовка против оппозиции, мягко говоря, непонятна, я не стану использовать более резкое выражение, потому что человек голодает. Голодовка с целью заставить оппозицию совершить какие-либо действия или, наоборот, отказаться от них, не только не ослабляет режим, а напротив — помогает ему. Поэтому я говорю, что это непонятный акт, тем более — против тех партий, чьи лидеры либо находятся в заключении, либо, как в случае с Гахария, им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Позиция нашей команды с первого дня такова: наша партия участвует в выборах, и никакой шантаж со стороны кого-либо не повлияет на это решение», — заявила Анна Бучукури.

Напомним, одна из лидеров «Коалиции за перемены» Элене Хоштария заявила, что прекратит голодовку, если оппозиция договорится и откажется от участия в выборах.


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