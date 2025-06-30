Кобахидзе: Грузия — лидер демократии не только в нашем регионе, но и в масштабе всей Европы

30.06.2025 13:35





Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе подтвердил, что после решения Евросоюза приостановить безвизовый режим для обладателей грузинских дипломатических и служебных паспортов, членам правительства и «Грузинской мечты» приходится оформлять визы для поездок в ряд стран ЕС.



«Это ограничение действует в отношении дипломатических паспортов по общему решению Евросоюза. Тем не менее, мы спокойно получаем визы — я сам ездил в одну из стран по визе. Здесь нет никакой проблемы. Это абсолютно позорное решение, но это их решение и их право. Мы готовы действовать в соответствии с этим решением», — заявил Кобахидзе.



Он не уточнил, в какую именно страну ему пришлось въезжать по визе, однако после парламентских выборов он среди стран ЕС посещал лишь Италию и Венгрию. В Будапеште ранее заявили, что не намерены присоединяться к санкционным мерам ЕС против обладателей грузинских диппаспортов. Таким образом, возможно, речь идет об Италии, где в июне Кобахидзе принял участие в церемонии открытия грузинского консульства в Милане.



Сегодня же Кобахидзе заявил, что, по его мнению, Грузия остаётся лидером демократии в Европе: «Грузия — лидер демократии не только в нашем регионе, но и в масштабе всей Европы. Вы сами видите, в Европе — катастрофическая ситуация», — сказал он.



С 2024 года правящая партия «Грузинская мечта» активно продвигает репрессивные и ограничительные меры. Приняты законы об «иноагентах», ограничены свобода собраний, деятельность СМИ и выражение мнений. Усилилось давление на оппозицию и гражданских активистов: их штрафуют, задерживают, угрожают запретом партий. В конце 2024 года полиция жёстко разгоняла проевропейские протесты.



Международные рейтинги фиксируют ухудшение ситуации: оценки свободы, верховенства права и политического плюрализма в Грузии снижаются. Страна теряет позиции в индексе демократии и свобод, а международные партнёры выражают обеспокоенность отклонением от демократического курса.





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