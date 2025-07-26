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Число визитов граждан Китая в Грузию увеличилось на 42,3%


26.07.2025   21:23


В январе-июне 2025 года количество туристических визитов граждан Китая в Грузию увеличилось на 42,3%, а граждан Индии — на 31,4%. Об этом свидетельствуют данные Национальной администрации туризма.

В частности, в январе-июне прошлого года страну посетили 32 853 китайских туриста, а в этом году это число увеличилось почти на 14 тысяч и составило 46 755. Что касается Индии, то в 2024 году Грузию посетили 57 747 индийцев, в 2025 году — на 18 146 человек больше, или на 75 893.

Следует также отметить, что за отчетный период общее количество визитов международных путешественников в страну составило 3 153 741, что на 4,4% больше в годовом исчислении. Из них 343 217 человек находились в стране с нетуристическими целями, а остальные — с туристическими.


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