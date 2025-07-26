МИД Литвы: Ложь и дезинформация «Грузинской мечты» о целях Евросоюза в Грузии не увенчаются успехом

26.07.2025 20:44





Ложь и дезинформация «Грузинской мечты» о целях Евросоюза в Грузии не увенчаются успехом, - заявление об этом распространило Министерство иностранных дел Литвы.



«Ложь и дезинформация «Грузинской мечты» о целях Евросоюза в Грузии не увенчаются успехом. Мы выступаем за мирное и процветающее будущее для грузин, основанное на прочном фундаменте демократии, верховенства закона и реформ», - говорится в заявлении.





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