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МИД Литвы: Ложь и дезинформация «Грузинской мечты» о целях Евросоюза в Грузии не увенчаются успехом


26.07.2025   20:44


Ложь и дезинформация «Грузинской мечты» о целях Евросоюза в Грузии не увенчаются успехом, - заявление об этом распространило Министерство иностранных дел Литвы.

«Ложь и дезинформация «Грузинской мечты» о целях Евросоюза в Грузии не увенчаются успехом. Мы выступаем за мирное и процветающее будущее для грузин, основанное на прочном фундаменте демократии, верховенства закона и реформ», - говорится в заявлении.


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