Польша поддерживает стремление Грузии к членству в ЕС и НАТО - Дуда

09.11.2017 12:02 Перспективы членства Грузии в НАТО и ЕС, а также предстоящий саммит Восточного партнерства стали главными темами встречи президента Польши Анжея Дуды и его грузинского коллеги Георгия Маргвелашвили.



Маргвелашвили прибыл в Варшаву с трехдневным официальным визитом вечером 7 ноября. Накануне во дворце президента Польши прошла официальная церемония его встречи, после чего главы государств провели двусторонние переговоры и совместную пресс-конференцию.



Официальная церемония встречи Георгия Маргвелашвили во дворце президента Польши. Фото: пресс-служба президента Грузии



Во время встречи президенты обсудили вопросы сотрудничества в области безопасности. Как известно, в июне Польша была избрана членом Совета Безопасности ООН в 2018-2019 годах.



Также стороны говорили о реализации соглашения об ассоциации между Грузией и Европейским союзом в контексте предстоящего саммита Восточного партнерства.



Анжей Дуда отметил, что, по его мнению, Европейский союз должен быть открыт для принятия новых государств. По словам главы польского государства, отсутствие открытости ЕС может негативно сказаться на его будущем.



«ЕС должен быть готов к приему новых государств. Те страны, которые имеют такое желание, должны вступить в Евросоюз после выполнения всех требований. Нам всем известно о кризисе внутри Евросоюза – выходе Великобритании. Если предположить, что в результате этого отделения ЕС станет меньше, слабее и скажет, что не будет принимать новых членов, то, я думаю, это будет началом конца ЕС, поскольку другие страны также могут принять решение об отделение от Евросоюза. Мы хотим, чтобы ЕС быть сильным экономически и политически. ЕС должен иметь возможность расширится и тем самым увеличить свой потенциал с точки зрения человеческих ресурсов и экономики. Это означает, что дверь ЕС должна быть открыта для представителей Восточного партнерства», — приводит пресс-служба администрации президента Грузии слова Дуды.



Маргвелашвили, в свою очередь, назвал Польшу сильным партнером Грузии и «одним из ведущих государств Центральной Европы». Он поблагодарил своего польского коллегу за поддержку европейской и евроатлантической интеграции Грузии, а также территориальной целостности и суверенитета страны, политику непризнания оккупированных территорий.



Президент Грузии также напомнил о позитивной динамике двусторонних отношений в культурной сфере, сфере торговли и военного сотрудничества.



«Партнерство Грузии и Польши во многом обуславливает будущее сотрудничество между Центральной и Восточной Европой», — сказал Маргвелашвили.



Президент Грузии пригласил Анджея Дуда посетить Тбилиси в мае 2018 года для того, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию восстановления государственности Грузии.



В рамках визита накануне Маргвелашвили также встретится с премьер-министром Польши Беатой Шидло, с маршалом Сейма Мареком Кухчинки и сенатским маршалом Станиславом Карчевски.



Маргвелашвили посещает Польшу с ответным визитом. Анжей Дуда посетил Грузию в конце мая.



В поездке президента сопровождает его дочь Анна Маргвелашвили. В официальную делегацию Грузии входят: руководитель администрации президента Георгий Абашишвили, секретарь национальной безопасности Давид Раквиашвили, заместитель министра иностранных дел Вахтанг Махароблишвили, международный секретарь президента Тенгиз Пхаладзе, парламентский секретарь Анна Долидзе, политический секретарь Пикрия Чихрадзе, советник президента по вопросам прав человека Каха Кожоридзе, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Польше Илья Дарчиашвили.



В 2017 году Грузия и Польша отметили 25-летие со дня установления дипломатических отношений. За это время между странами было оформлено более 15 международных договоров, которые регулируют сотрудничество двух стран в сферах обороны, экономики, туризма, регионального развития, культуры, образования, здравоохранения.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

