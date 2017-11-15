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Минсельхоз Грузии присоединили к Минприроды


15.11.2017   14:54
В Грузии создается Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства. Об этом заявил глава Минсельхоза Грузии Леван Давиташвили после сегодняшнего заседания правительства.

Как отметил Леван Давиташвили, не Министерство охраны окружающей среды присоединятся к Министерству сельского хозяйства, а к Министерству охраны окружающей среды присоединяется Министерство сельского хозяйства.

«И название в такой форме представлено в законопроекте, однако, в конечном итоге парламент должен обсудить и решить. Это будет Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства. Разумеется, мы об этом будем говорить и у нас будут консультации с комитетом по охране окружающей среды. Также у нас будут консультации с различными комитетами и фракциями парламента. Поэтому, мы представляем свою позицию, в этом случае мы говорим о позиции правительства, однако это должно быть согласовано с парламентом. Это будет обсуждаться», - заявил Давиташвили.






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