9 февраля будет прервано ж/д сообщение из-за транспортировки магнолии Иванишвили

06.02.2017 21:33 9 февраля в Грузии будет прервано железнодорожное сообщение между западной частью страны и Тбилиси. По информации ГЖД, причиной этого являются "текущие работы на железной дороге", но не уточняется, о каких именно работах идет речь.



По распространенной информации, прекращение железнодорожного сообщения связано с транспортировкой гигантской магнолии в дендрологический парк миллиардера Бидзины Иванишвили. Как известно, дерево планируется доставить в поселок Шекветили, расположенный на черноморском побережье Грузии.



Работы по доставке деревьев Иванишвили осуществляет компания "Зимо".















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