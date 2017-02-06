|
9 февраля будет прервано ж/д сообщение из-за транспортировки магнолии Иванишвили
06.02.2017 21:33
9 февраля в Грузии будет прервано железнодорожное сообщение между западной частью страны и Тбилиси. По информации ГЖД, причиной этого являются "текущие работы на железной дороге", но не уточняется, о каких именно работах идет речь.
По распространенной информации, прекращение железнодорожного сообщения связано с транспортировкой гигантской магнолии в дендрологический парк миллиардера Бидзины Иванишвили. Как известно, дерево планируется доставить в поселок Шекветили, расположенный на черноморском побережье Грузии.
Работы по доставке деревьев Иванишвили осуществляет компания "Зимо".
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна