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Илия II провел службу в день столетия автокефалии Грузинской церкви
25.03.2017 16:31
В храме Светицховели состоялась праздничная служба, посвященная 100-летию восстановления автокефалии Грузинской церкви. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II провел праздничное богослужение.
Грузинская православная церковь отмечает 100-летие восстановления автокефалии 25 марта.
В 1811 году русский императорский двор упразднил автокефалию Грузинской церкви, отменил патриаршее правление, и грузинскую церковь, на правах экзархата, подчинил Синоду Русской церкви.
После восстановления автокефалии в 1917 году первым Католикосом-Патриархом был избран известный деятель церкви Кирион II. В 1990 году Грузинскую автокефальную церковь, существующую с V века, подтвердил Вселенский патриархат.
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