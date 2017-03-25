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Илия II провел службу в день столетия автокефалии Грузинской церкви


25.03.2017   16:31
В храме Светицховели состоялась праздничная служба, посвященная 100-летию восстановления автокефалии Грузинской церкви. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II провел праздничное богослужение.

Грузинская православная церковь отмечает 100-летие восстановления автокефалии 25 марта.

В 1811 году русский императорский двор упразднил автокефалию Грузинской церкви, отменил патриаршее правление, и грузинскую церковь, на правах экзархата, подчинил Синоду Русской церкви.

После восстановления автокефалии в 1917 году первым Католикосом-Патриархом был избран известный деятель церкви Кирион II. В 1990 году Грузинскую автокефальную церковь, существующую с V века, подтвердил Вселенский патриархат.






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