Из грязи в князи - как за пару лет из нищего превратиться в замминистра и миллионера

24.04.2017 16:02 На имя свояченицы заместителя начальника Службы государственной безопасности Иосифа Гогашвили, Хатуны Марткопишвили в августе 2016 года было зарегистрировано: 105 000 квадратных метров земли в селе Мачхаани Дедоплисцкаройского района; 350 000 квадратных метров земли в селе Бодбисхеви Сигнахского района; 7 земельных участков в Шираки суммарной площадью 1 300 000 квадратных метров, и квартира, находящаяся в Тбилиси, по улице Цагарели.



В ходе журналистского расследования передачи P.S. было установлено, что Хатуна Марткопишвили, на имя которой было оформлено имущество, является безработной, не имеет собственного жилища, и арендует комнату в частном доме по улице Добролюбова в Тбилиси. Тесть Сосо Гогашвили, отец Хатуны Марткопишвили заявил в интервью «P.S.» (телеканал «Рустави 2»), что у ее дочери нет никаких доходов, и она содержит себя шитьем, то же самое говорит владелец дома, где снимает комнату Марткопишвили.



Журналист газеты "Хроника+" в Кахетии, Мака Мосиашвили заявила, что все состояние в действительности принадлежит заместителю начальника СГБ, Сосо Гогашвили, и фиктивно оформлено на его свояченицу.



"Эти земли принадлежат Сосо Гогашвили. В Дедоплисцкаро все знают, что эти земли принадлежат Сосо Гогашвили. Что касается стоимости земли, если сравнить землю на территории Кахетии, например в Телави, и Шираки, есть резкое отличие в рыночной цене, если в Телави сельскохозяйственная земля стоит 10 лари за квадратный метр, в Шираки стоит в 15, и часто в 18 раз больше"- заявила Мака Мосиашвили "Рустави 2".



Редакция «P.S.» в ходе журналистского расследования установила, что Иосиф Гогашвили владеет трехэтажным домом в Тбилиси, который он не указал в декларации. Дом находится в квартале художников, и по официальным документам Гогашвили купил его в минувшем году по банковскому кредиту, однако выясняется, что до того этот дом был оформлен на еще одну свояченицу заместителя начальника СГБ, Нино Марткопишвили. Сосо Гогашвили не комментирует вопрос, идет ли оформление принадлежащей ему собственности на своячениц. На вопросы P.S он не ответил.



По словам оппозиции, происхождение имущества замначальника Службы государственной безопасности порождает вопросы, поскольку до 2013 года семья Сосо Гогашвили числилась в базе социально незащищенных граждан, и получала государственное пособие.



"Они получали пособие к существованию с декабря 2011 года по март 2013 года. А также важно, что в этот же период к ним добавился член семьи, и если с декабря 2011 года по июль 2012 года в семье было 4 члена, и они получали 102 лари, после этого, до тех пор, пока им упразднили пособие, семья состояла из 5 человек, и получала 126 лари"- заявил Зураб Чиаберашвили.

















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