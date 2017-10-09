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Еврокомиссар ЕС Хан и Заза Пачулия стали «Почетными гражданами Тбилиси»
09.10.2017 11:09
Обладателями звания «Почетный гражданин Тбилиси» в 2017 году стали 13 человек.
Награждение лауреатов прошло на концерте, который состоялся в рамках празднования «Тбилисоба 2017». В этом году праздник отметили 7 и 8 октября.
Звание «Почетный гражданин Тбилиси» получили: Еврокомиссар ЕС по вопросам политики соседства и расширения Йоханнес Хан, теннисист Александр Метревели, литератор и журналист Тамаз Ткемаладзе, врач и ученный Роман Шакарашвили, врач-кардиолог Гулнара Чапидзе, ученный и химик Этер Кемертелидзе, композитор Важа Дурглишвили, оперный певец Ладо Атанели, композитор Тамаз Курашвили, актер, режиссер и сценарист Мераб Тавадзе, баскетболист Заза Пачулия, спортивный журналист, публицист и фотограф Демико Лоладзе, педагог, переводчик и публицист Заира Даварашвили.
Праздничные мероприятия по случаю Дня Тбилиси охватили исторический центр города. Основные мероприятия на «Тбилисоба 2017» прошли в «Новом Тифлисе», в парке Рике, на площади Европы и в ущелье Легвтахеви.
Впервые день города провели в октябре 1979 года. Инициатором проведения праздника является известный грузинский путешественник, краевед и журналист Гванджи Силованович Мания. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 года праздник не отмечался. Однако с 1995 года празднование «Тбилисоба» было возобновлено.
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