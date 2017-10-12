Премьер Израиля распорядился готовить выход страны из ЮНЕСКО

12.10.2017 22:02 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал в четверг указание МИД подготовить выход страны из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) вместе с США.



Об этом сообщила в четверг канцелярия главы правительства Израиля.



"Нетаньяху отдал указание МИД подготовить выход из организации вместе с США", - говорится в распространенном заявлении. В канцелярии главы правительства указали также, что Нетаньяху "приветствует решение президента [США Дональда] Трампа выйти из состава ЮНЕСКО". "Это смелое и этическое решение, потому что ЮНЕСКО превратилась в театр абсурда, вместо сохранения истории она искажает ее", - сказал премьер.



Ранее в четверг США объявили о выходе из ЮНЕСКО. Как сообщалось в распространенном заявлении начальника пресс-службы американского Госдепартамента Хезер Науэрт, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.



















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