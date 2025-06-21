Три человека задержаны за попытку дать взятку сотруднику полиции

21.06.2025 00:00





По информации прокуратуры, задержаны двое граждан, которые попытались дать взятку сотруднику полиции. Инцидент произошёл в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.



Как установило следствие, задержанные предложили одному из руководителей полиции региона Рача-Лечхуми и Квемо Сванети взятку в размере 5000 лари — за покровительство в незаконной вырубке леса и беспрепятственную транспортировку древесины. Также они пообещали систематически выплачивать по 2000 лари за каждую грузовую машину с древесиной в рамках последующей незаконной деятельности.



Благодаря тому, что сотрудник полиции своевременно передал информацию о предложении взятки в прокуратуру, было незамедлительно начато расследование. 20 июня сотрудники прокуратуры задержали обоих лиц после передачи части суммы — 3000 лари.



Расследование ведётся по части второй статьи 339 Уголовного кодекса Грузии — дача взятки должностному лицу, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.





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