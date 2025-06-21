Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Три человека задержаны за попытку дать взятку сотруднику полиции


21.06.2025   00:00


По информации прокуратуры, задержаны двое граждан, которые попытались дать взятку сотруднику полиции. Инцидент произошёл в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.

Как установило следствие, задержанные предложили одному из руководителей полиции региона Рача-Лечхуми и Квемо Сванети взятку в размере 5000 лари — за покровительство в незаконной вырубке леса и беспрепятственную транспортировку древесины. Также они пообещали систематически выплачивать по 2000 лари за каждую грузовую машину с древесиной в рамках последующей незаконной деятельности.

Благодаря тому, что сотрудник полиции своевременно передал информацию о предложении взятки в прокуратуру, было незамедлительно начато расследование. 20 июня сотрудники прокуратуры задержали обоих лиц после передачи части суммы — 3000 лари.

Расследование ведётся по части второй статьи 339 Уголовного кодекса Грузии — дача взятки должностному лицу, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна