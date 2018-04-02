«Клуб реформаторов»: Грузия в глубоком кризисе, статистика 2012-2017 годов

02.04.2018 17:24 "Клуб реформаторов" распространил статистические данные и цифры, по которым показатели с 2012 года до 2017 года не особо завидные, и согласно которым Грузия находится в глубоком экономическом кризисе.



"Предвыборная социально-экономическая программа "Грузинской мечты" 2012 года предусматривала значительные темпы роста экономики, в том числе сельскохозяйственного производства, государственного бюджета, улучшение структуры негативного внешнего торгового баланса, сохранение государственного долга на оптимальном уровне, активизацию роли семьи, и соответственно улучшение демографических показателей.



Для того чтобы понять, каких результатов достигла страна в течение последних пяти лет в условиях государственной политики существующей власти, мы обратились к статистике, отобрав конкретные показатели, и фокусируясь на их динамику, чтобы увидеть во времени какие количественные изменения претерпели экономика, бюджет, внешняя торговля, государственный долг, демография.



Для того чтобы получить объективную картину, в частности узнать, реально а не номинально какую ценность выявляют избранные нами экономические показатели, мы в отличии от лари оценили их в твердой валюте, долларах США. Цифры говорят, что в 2012-2017 годы такой важный показатель, как валовый внутренний продукт не только не возрос, но и снизился. Сократилась произведенная сельскохозяйственная продукция, так же как и государственный бюджет. Зато увеличились как внешние, так и внутренние долги. К сожалению, ухудшились такие демографические показатели, как рождаемость, средняя продолжительность жизни, численность ушедших в эмиграцию. В противовес снижению бракосочетаний увеличился показатель разводов.



Данные, распространенные "Клубом реформаторов":



По 2012-2017 годам: ВВП – 2012 год: 15.8 млрд. долларов США, 2017 год: 15.3 млрд. долларов США



Рост ВВП: 2010-2012 годы: в среднем 6.6%, 2012-2017 годы: в среднем 3.8%.



Внешний торговый оборот: 2012 год: 10.433 млрд. долларов США, 2016 год: 9.407 млрд. долларов США, 2017 год: 10.709 млрд. долларов США.



Экспорт: 2012 год: 2.376 млрд. долларов США, 2016 год: 2.113 М, 2017 год: 2,728 млрд. долларов США (из которых 338 млн. долларов США является реэкспортом меди, поступившей из Армении).



Импорт: 2012 год: 8.056 млрд. долларов США, 2017 год: 7.981 млрд. долларов США



Население: 2012 год: 4.483 млн. человека, 2017 год 3.712 человека



Средняя продолжительность жизни: 2012 год: 74.7 лет, 2017 год: 72.7 лет



Количество рождений: 2012 год: 57 031 человека, 2017 год: 53 293 человека



Количество бракосочетаний: 2012 год: 30 412, 2017 год: 23 684



Число разводов: 2012 год: 7 136, 2017 год: 10 222



Сальдо миграции: 2004-2012: положительное 89.9 тысячи человек, 2013-2016: отрицательное -20.5 тысячи человек



Сельскохозяйственная продукция: 2012 год: 1.81 млрд. долларов США, 2017 год: 1.69 млрд. долларов США



Государственный бюджет Грузии: 2012 год: 4.24 млрд. долларов США, 2017 год: 3.91 млрд. долларов США



Общий внешний долг: 2012 год: 13.2 млрд. долларов США, 2017 год: 17.2 млрд. долларов США (113.5% ВВП)



Внешний долг правительства: 2012 год: 3.9 млрд. долларов США, 2017 год: 5.3 млрд. долларов США



Государственный внутренний долг: 2012 год: 1.2 млрд. лари США, 2018 год: 2.9 млрд. лари



Официальные международные резервы: 2012 год: 2.9 млрд. долларов США, 2017 год: 3.0 млрд. долларов США.



















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