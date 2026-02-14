Алиев заявил о «новом порядке» на Южном Кавказе и поблагодарил Грузию за транзит

14.02.2026 22:10





Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Южный Кавказ стоит на пороге «совершенно новой ситуации». По его словам, мирные договоренности между Баку и Ереваном и перспектива трехстороннего сотрудничества с Грузией меняют политическую и экономическую архитектуру региона. Об этом Алиев говорил на Мюнхенской конференции по безопасности в ходе дискуссии «Политика открытых коридоров? Углубление Транскаспийского сотрудничества».



«На наших границах устанавливается мир. Нет перестрелок, никто не получает ранений, никто не гибнет», – констатировал он.



По мнению Алиева, регион станет более взаимозависимым благодаря разблокировке транспортных маршрутов и расширению торговли. Он подчеркнул, что Азербайджан уже снял ограничения на перевозку грузов в Армению и начал поставки нефтепродуктов – «критически важного продукта» для армянской экономики.



Отдельно президент Азербайджана поблагодарил Грузию за транзитную роль. По его словам, маршрут через грузинскую территорию позволил наладить поставки из Азербайджана в Армению и фактически запустить двустороннюю торговлю.



«Соединяющие проекты и коридоры еще больше сплотят нас, сделают взаимозависимыми и создадут совершенно новую ситуацию на Южном Кавказе, где Азербайджан, Грузия и Армения наконец начнут сотрудничать на трехсторонней основе», – сказал он.



Заявление прозвучало на фоне недавних тревожных сигналов между Тбилиси и Баку. В конце 2025 года проправительственные азербайджанские СМИ начали говорить об «изменении политической логики Грузии» и намекать, что Тбилиси якобы мешает сближению Азербайджана и Армении. В числе аргументов называли тарифы на железнодорожный транзит, выставленные для Азербайджана. Позднее и Алиев, и премьер-министр Армении Никол Пашинян допускали возможность пересмотра транзитных маршрутов, включая отказ от грузинского направления.



Отдельный акцент Алиев сделал на запуске транспортного коридора TRIPP («Маршрут Трампа для международного мира и процветания»). Проект предполагает создание сети железных дорог, автомагистралей и трубопроводов через территорию Армении. Он должен обеспечить прямое сообщение Азербайджана с Нахичеванью и одновременно сформировать новый транзитный путь из Китая через Центральную Азию, Транскаспийский регион, Южный Кавказ и Турцию в Европу.



«Мы создадим совершенно новую ситуацию с этим маршрутом… Это будет выгодно для всех стран», – сказал он.



Разблокировка коммуникаций стала частью мирного процесса, запущенного после подписания в Вашингтоне декларации между Арменией и Азербайджаном при посредничестве президента США Дональда Трампа. Документ закрепил прекращение многолетнего конфликта и определил рамки инфраструктурного сотрудничества.





