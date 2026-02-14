Reuters: Трамп приготовился начать многонедельную операцию против Ирана с ударами по силовикам и центрам власти

Вооруженные силы США готовятся к проведению ряда операций в течение нескольких недель в случае приказа Дональда Трампа о начале военных действий против Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, говоривших на условиях анонимности. По их словам, в этот раз планирование операции против Тегерана носит более сложный характер, чем это было при предыдущих ударах по иранским ядерным объектам в июне 2025 года.



Предполагается, что американские военные в ходе длительной кампании будут наносить удары не только по ядерной инфраструктуре, но и против объектов госуправления, а также структур безопасности Ирана, заявил один из чиновников. Он, однако, отказался предоставить конкретные детали. По словам экспертов агентства, риски для войск США в такой операции против Ирана, обладающего внушительным арсеналом ракет, будут гораздо выше. Также ответные удары режима аятолл увеличивают риск регионального конфликта. Вашингтон вполне ожидает ответных мер, которые приведут к затяжному циклу обоюдных ударов в течение определенного времени, сказал собеседник Reuters.



В пятницу американские официальные лица сообщили об отправке в Персидский залив дополнительной авианосной группы во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford из Карибского моря. Корабль и сопровождающие его военные суда с тысячами военнослужащих присоединятся к ударной группе во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, ранее направленной на Ближний Восток.



Сам Трамп накануне, выступая перед американскими военными на базе в Северной Каролине, заявил, что Иран на переговорах ведет себя «сложно», и предположил, что для мирного урегулирования обостривших отношений войска США должны будут «вселить страх» в руководство исламской республики. «С ними было трудно заключить сделку. Иногда нужно бояться. Только это действительно поможет разрешить ситуацию», — сказал президент, имея в виду иранцев.



В ответ на просьбу прокомментировать подготовку к возможной продолжительной военной операции США пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила: «Президент Трамп рассматривает все варианты действий в отношении Ирана».



Последние переговоры между Вашингтоном и Тегераном по ядерной сделке состоялись 7 февраля в Омане. По итогам глава иранского МИДа Аббас Арагчи заявил, что республика не станет отказываться от обогащения урана в мирных целях и сворачивать ракетную программу, отметив, что последнее — это вопрос обороны. Стороны договорились продолжить консультации.





