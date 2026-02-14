|
В Грузии гражданина России задержали за сбыт контрафактной премиум-водки
14.02.2026 14:01
Следственная служба Минфина Грузии задержала гражданина России по обвинению в хранении и сбыте контрафактной премиум-водки.
«В ходе расследования установлено, что обвиняемый с целью получения материальной выгоды незаконно хранил и сбывал алкогольный напиток BELUGA, подлежащий обязательному нанесению акцизной марки», – сообщили в ведомстве.
Мужчину взяли с поличным – сразу после продажи партии безакцизной водки.
В службе подчеркнули, что продолжают следственные действия с целью установления других лиц, которые могли быть причастны к преступлению.
Дело расследуют по части 3 статьи 200 УК Грузии – «выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки в особо крупном размере». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 8 лет.
