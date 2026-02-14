Глава МИД Грузии о переводе эстонского посла в Ереван: «Ничего особенного»

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что не видит «ничего особенного» в решении Эстонии прекратить работу своего посла Марге Мардисалу-Кахар в Тбилиси и перевести ее в Армению.



«Это прерогатива любой страны. Министерства иностранных дел могут переводить послов с одной должности на другую по собственному усмотрению. Я не вижу в этом ничего особенного… В этом нет ничего особенного, если только эстонская сторона сама не придает этому особого значения», – сказала Бочоришвили на полях Мюнхенской конференции по безопасности.



Судя по всему, Таллинн официально не уведомлял Тбилиси о решении – в МИД Грузии узнали о переводе из прессы. «Я не могу комментировать информацию, распространяемую в эстонских СМИ», – ответила Бочоришвили журналистам, которые интересовались подробностями.



О кадровых изменениях ранее сообщило Эстонское национальное телерадиовещание (ERR). Резиденция Мардисалу-Кахар, чьи полномочия распространяются одновременно на Грузию и Армению, находится в Тбилиси. Однако Эстония в ближайшее время планирует открыть свое первое посольство в Ереване, после чего дипломат продолжит работу уже оттуда.



В Таллинне объяснили перевод охлаждением отношений с грузинским правительством и одновременным укреплением контактов с Арменией. В последние месяцы Эстония неоднократно критиковала власти Грузии за отклонение от курса евроинтеграции и реакцию на внутренние политические процессы, тогда как сотрудничество с Ереваном, напротив, активизировалось на фоне углубления диалога Армении с ЕС.





