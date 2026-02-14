Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
„Гахария за Грузию“ : Евроинтеграция – исторический и конституционный выбор нашей страны – Дебаты ни к чему


14.02.2026   15:49


Партия «Гахария за Грузию» отказалась от предложения телекомпании «Рустави 2“ принять участие в дебатах по евроинтеграции Грузии.

Указанное заявления партия распространяет в социальных сетях.

По пояснению партии, евроинтеграция – исторический и констиционный выбор в Грузии, а не предмет для дебатов.

«Евроинтеграция – исторический и констиционный выбор в Грузии, который неуклонно поддерживает население страны.

Соответственно, дебаты ни к чему!», - гоорится в заявлении партии.


