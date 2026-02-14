|
„Гахария за Грузию“ : Евроинтеграция – исторический и конституционный выбор нашей страны – Дебаты ни к чему
14.02.2026 15:49
Партия «Гахария за Грузию» отказалась от предложения телекомпании «Рустави 2“ принять участие в дебатах по евроинтеграции Грузии.
Указанное заявления партия распространяет в социальных сетях.
По пояснению партии, евроинтеграция – исторический и констиционный выбор в Грузии, а не предмет для дебатов.
«Евроинтеграция – исторический и констиционный выбор в Грузии, который неуклонно поддерживает население страны.
Соответственно, дебаты ни к чему!», - гоорится в заявлении партии.
