„Гахария за Грузию“ : Евроинтеграция – исторический и конституционный выбор нашей страны – Дебаты ни к чему

14.02.2026 15:49





Партия «Гахария за Грузию» отказалась от предложения телекомпании «Рустави 2“ принять участие в дебатах по евроинтеграции Грузии.



Указанное заявления партия распространяет в социальных сетях.



По пояснению партии, евроинтеграция – исторический и констиционный выбор в Грузии, а не предмет для дебатов.



«Евроинтеграция – исторический и констиционный выбор в Грузии, который неуклонно поддерживает население страны.



Соответственно, дебаты ни к чему!», - гоорится в заявлении партии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





