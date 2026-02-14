Рубио призвал Европу отстаивать общие с США ценности

Американский госсекретарь Марко Рубио в очередной раз попытался успокоить европейских союзников относительно приверженности Вашингтона Европе, одновременно предупредив, что лидеры континента должны вернуться к традициям и ценностям, которые они разделяют с США.



Об этом он заявил в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".



Комментарии Рубио прозвучали в развитие его речи на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу утром, которая была встречена теплыми аплодисментами и имела гораздо более умеренный тон, чем высказывания вице-президента США Джей Ди Вена годом ранее.



"Мы хотим, чтобы Европа процветала, потому что мы связаны между собой множеством различных способов и потому что наш союз чрезвычайно важен. Но это должен быть союз союзников, которые способны и готовы бороться за то, кем они являются и что для них важно", – сказал госсекретарь.



"Что нас объединяет? В конце концов, это то, что мы оба являемся наследниками одной цивилизации, и это великая цивилизация. Мы должны гордиться ею", – добавил он.



В интервью Рубио сказал, что он не отказывается от послания Венса, но хочет помочь объяснить, почему команда президента Дональда Трампа почувствовала необходимость его озвучить.



"Альянс должен измениться. Когда мы высказываемся срочно или даже критически в отношении решений, которые Европа не приняла или приняла, это потому, что нам не все равно", – добавил он.



В ходе своей речи в Мюнхене Рубио заявил, что США могут казаться "прямыми и резкими", но это только потому, что они "глубоко озабочены" своим будущим и будущим Европы.





