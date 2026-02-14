|
|
|
У здания парламента Грузии проходит акция протеста
14.02.2026 22:09
На проспекте Руставели в Тбилиси проходит акция протеста.
К митингующим у здания парламента Грузии присоединились участники трёх маршей.
Изначально, часть участников шествия собралась у здания посольства Ирана в Грузии в знак поддержки иранского народа, откуда они маршем отправились к зданию Госуниверситета Ильи, где студенты опротестовывали реформы в сфере образования, запланированные правительством. Позже они переместились к зданию Тбилисской филармонии, откуда вместе с участниками традиционного субботнего марша выдвинулись к зданию законодательного органа.
Требования участников акции у парламента Грузии остаются неизменными – назначение новых парламентских выборов и освобождение всех задержанных в ходе непрерывного протеста.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна