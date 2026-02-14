Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
У здания парламента Грузии проходит акция протеста


14.02.2026   22:09


На проспекте Руставели в Тбилиси проходит акция протеста.

К митингующим у здания парламента Грузии присоединились участники трёх маршей.

Изначально, часть участников шествия собралась у здания посольства Ирана в Грузии в знак поддержки иранского народа, откуда они маршем отправились к зданию Госуниверситета Ильи, где студенты опротестовывали реформы в сфере образования, запланированные правительством. Позже они переместились к зданию Тбилисской филармонии, откуда вместе с участниками традиционного субботнего марша выдвинулись к зданию законодательного органа.

Требования участников акции у парламента Грузии остаются неизменными – назначение новых парламентских выборов и освобождение всех задержанных в ходе непрерывного протеста.


