У здания парламента Грузии проходит акция протеста

На проспекте Руставели в Тбилиси проходит акция протеста.



К митингующим у здания парламента Грузии присоединились участники трёх маршей.



Изначально, часть участников шествия собралась у здания посольства Ирана в Грузии в знак поддержки иранского народа, откуда они маршем отправились к зданию Госуниверситета Ильи, где студенты опротестовывали реформы в сфере образования, запланированные правительством. Позже они переместились к зданию Тбилисской филармонии, откуда вместе с участниками традиционного субботнего марша выдвинулись к зданию законодательного органа.



Требования участников акции у парламента Грузии остаются неизменными – назначение новых парламентских выборов и освобождение всех задержанных в ходе непрерывного протеста.





