Рубио: В США не уверены, что Россия всерьёз стремится к миру

Администрация США не знает точно, серьёзно ли Россия настроена на достижение мира в Украине. Об этом, выступая утром 14 февраля на конференции по безопасности в Мюнхене, заявил госсекретарь США Марко Рубио.



По словам Рубио, российские представители убеждают США в том, что это так. «Мы будем продолжать проверять это», – сказал он.



Госсекретарь подчеркнул, что для начала мирных переговоров между Украиной и Россией потребовалось вмешательство США, отметив бессилие ООН, как и в случае с Газой. Он отметил, что администрация Дональда Трампа продолжит делать всё для достижения мира. По словам Рубио, сторонам переговорного процесса по Украине удалось сузить перечень спорных вопросов, но самые сложные ещё не решены.



В опубликованном сегодня же интервью Bloomberg Рубио заявил, что, по его мнению, Россия не сможет достичь своих первоначальных целей в войне. Он также отметил, что Россия сейчас «теряет 7-8 тысяч солдат в неделю», не приведя источников этих сведений. Госсекретарь подчеркнул, что США не намерены выходить из переговорного процесса и не откажутся от своего обязательства положить конец войне.



Большая часть выступления была посвящена отношениям между США и Европой. По словам Рубио, критика со стороны администрации США в адрес ЕС продиктована обеспокоенностью будущим континента.



По словам Рубио, США хотят «оживить давнюю дружбу» со своими союзниками, а не покинуть их, но для этого Европа «должна быть сильной». Фактором, ослабляющим её, он назвал массовую миграцию. Говоря о безопасности границ Рубио сказал, что процветание Запада зависит от их контроля. «Это не проявление ксенофобии, а фундаментальный акт национального суверенитета», – сказал Рубио.



Он рассказал о создании «мира без границ» после падения Берлинской стены в 1989 году. По его мнению, это была «глупая идея», которая игнорировала человеческую природу и историю. «Мир без границ дорого нам обошёлся», – сказал Рубио.



Госсекретарь США заявил, что администрация Дональда Трампа готова взять на себя задачу обновления и восстановления Запада. «Хотя мы готовы, если потребуется, сделать это в одиночку, мы предпочитаем делать это вместе с вами», — сказал Рубио.



Он отметил, что судьба США и Европы всегда будет связана, и что «Америка гордится общим наследием с Европой». «Мы всегда будем детьми Европы», — сказал Рубио, упомянув общую историю, веру, культуру, перечислив такие имена, как Шекспир, Данте, Моцарт, Бетховен, Микеланджело и Да Винчи — как и The Beatles и Rolling Stones. По его словам, необходимо работать вместе для защиты «западной цивилизации». Как сказал Рубио, сейчас Запад передает свой суверенитет на аутсорсинг, в то время, как другие страны инвестируют в свои экономики. Он также раскритиковал инвестиции в политику, направленную на «угождение климатическому культу».



Госсекретарь США заявил, что от существующей системы международного сотрудничества не нужно отказываться, но она нуждается в обновлении. ООН по-прежнему может быть инструментом добра в мире, но продемонстрировала неспособность ответить на некоторые насущные вызовы современности, считает Рубио.



Ряд комментаторов отметил, что тон выступления Рубио был заметно мягче, чем выступление вице-президента Джей Ди Вэнса в Мюнхене год назад. Выступление Рубио было встречено аплодисментами. Вэнс год назад прямо раскритиковал ЕС и Британию, обвинив их, в частности, в нарушениях свободы слова и в манипуляциях на выборах. При этом и Вэнс говорил о необходимости сохранения союзнических отношений.



Выступая на Мюнхенской конференции в субботу после Рубио, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула важность сотрудничества между странами ЕС в сфере обороны. Она подчеркнула, что необходимость военного союза заложена в основополагающих документах ЕС. При этом она отметила важность сотрудничества и с Норвегией, Исландией, Канадой и Великобританией. Она прямо не критиковала США, однако из её выступления следовало, что европейские страны в сфере обороны должны полагаться на свои собственные силы и в частности «защищать друг друга в случае агрессии». О том же говорил и британский премьер Кир Стармер. Он особо подчеркнул, что угрозу для Европы представляет Россия, и это необходимо иметь в виду в оборонной политике.





