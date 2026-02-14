Алиев: Мы благодарны нашим грузинским друзьям за обеспечение важного транзита грузов после того, как они начали следовать из Азербайджана в Армению через Грузию

14.02.2026 19:15





В последнее время Азербайджан в основном инвестирует в физическую инфраструктуру, включая морские порты, железные дороги, автомагистрали и авиагрузоперевозки, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Мюнхенской конференции по безопасности.



По его словам, в прошлом году через Азербайджан прошло рекордное количество транзитных грузов, что объединяет Запад и Восток и приносит большую пользу региону.



Он отметил, что важные транзитные перевозки осуществляются через страны Южного Кавказа, что сделает регион более взаимозависимым и сплоченным.



«Мы сняли все ограничения на транспортировку товаров через Азербайджан. Мы благодарны нашим грузинским друзьям за предоставление очень важного транзитного пути после того, как они начали следовать из Азербайджана в Армению через Грузию. Мы также начали поставки нефтепродуктов в Армению, что является для них критически важным продуктом, и таким образом фактически начали двустороннюю торговлю. Соединяющие проекты и коридоры еще больше сплотят нас, сделают взаимозависимыми и создадут совершенно новую ситуацию на Южном Кавказе, где Азербайджан, Грузия и Армения наконец начнут сотрудничать на трехсторонней основе», — сказал Алиев.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





