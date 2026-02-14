Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Алиев: Мы благодарны нашим грузинским друзьям за обеспечение важного транзита грузов после того, как они начали следовать из Азербайджана в Армению через Грузию


14.02.2026   19:15


В последнее время Азербайджан в основном инвестирует в физическую инфраструктуру, включая морские порты, железные дороги, автомагистрали и авиагрузоперевозки, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, в прошлом году через Азербайджан прошло рекордное количество транзитных грузов, что объединяет Запад и Восток и приносит большую пользу региону.

Он отметил, что важные транзитные перевозки осуществляются через страны Южного Кавказа, что сделает регион более взаимозависимым и сплоченным.

«Мы сняли все ограничения на транспортировку товаров через Азербайджан. Мы благодарны нашим грузинским друзьям за предоставление очень важного транзитного пути после того, как они начали следовать из Азербайджана в Армению через Грузию. Мы также начали поставки нефтепродуктов в Армению, что является для них критически важным продуктом, и таким образом фактически начали двустороннюю торговлю. Соединяющие проекты и коридоры еще больше сплотят нас, сделают взаимозависимыми и создадут совершенно новую ситуацию на Южном Кавказе, где Азербайджан, Грузия и Армения наконец начнут сотрудничать на трехсторонней основе», — сказал Алиев.






