Мэрия Тбилиси объявила новый тендер на строительство трамвайной линии в Диди Дигоми
14.02.2026 19:16
Мэрия Тбилиси снова объявила тендер на проектирование и строительство современной трамвайной линии, которая, как предполагается, поможет решить транспортную проблему в активно развивающемся спальном районе Диди Дигоми. Ориентировочная стоимость работ составляет 416,592 млн лари (около $155 млн).
Первый тендер объявили еще в октябре прошлого года, но международные компании запросили уточнения условий. Новый тендер с обновленными требованиями будет принимать заявки с 31 марта. Компания, которая реализует проект, должна иметь опыт строительства как минимум двух трамвайных линий с 2010 года.
Отдельно мэрия объявит тендер на закупку 11 трамваев после начала строительства линии.
Новая трамвайная линия протянется примерно на 7,5 км — от пересечения третьего и четвертого микрорайонов Диди Дигоми через аллею Агмашенебели до станции метро «Дидубе». На линии предусмотрено 11 остановок, а каждый состав сможет перевозить не менее 300 пассажиров.
Проект также включает строительство депо для обслуживания десяти составов с резервным одним. Инициатива является ключевым предвыборным обещанием мэра Тбилиси Каха Каладзе. Трамвайная линия должна значительно улучшить транспортное сообщение с густонаселенным районом Диди Дигоми, где продолжается активная застройка. Из общественного транспорта сейчас для жителей доступны только автобусы и маршрутки.
