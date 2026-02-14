Мака Бочоришвили встретилась с действующим председателем ОБСЕ, главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретился с действующим председателем ОБСЕ, главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнасио Кассисом.



По сообщению МИД Грузии, на встрече особое внимание было уделено ситуации в области безопасности в регионе.



«В этом контексте была подчеркнута текущая ситуация на оккупированных территориях Грузии и роль Швейцарии как посредника в грузино-российских отношениях. Министры иностранных дел обсудили повестку дня действующего председателя ОБСЕ в направлении укрепления диалога, мира и стабильности. Кроме того, стороны обсудили текущие процессы в Грузии, приоритеты внешней и внутренней политики.



Наконец, министр пригласила действующего председателя ОБСЕ в Грузию», — говорится в заявлении МИД.





