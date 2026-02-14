Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Марк Рютте: Россия не выигрывает в этой войне


14.02.2026   18:18


Россия не выигрывает в этой войне, - указанное заявление на панельной дискуссии по вопросу поддержки Украины в рамках Мюнхенской конференции по безопасности сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«В декабре и январе месяцах Россия потеряла 65000 солдат. Они достигают очень небольших успехов, настолько небольших, что они незначительны», - заявил Рютте.

По его словам, союзники должны сделать всё для того, чтобы Украины имела вооружение для продолжения борьбы и защиты своих городов.

Генсек альянса также прокомментировал предстоящие трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной.

«На переговоры, которые должны пройти на следующей неделе, Путин отправляет историка [Мединского], где тот прочтет украинцам лекции о Швеции или еще о чем-то», - отметил Марк Рютте.

Напомним, что переговоры между делегациями США, России и Украины намечены на 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию будет возглавлять советник президента РФ Владимир Мединский.


