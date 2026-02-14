Марк Рютте: Россия не выигрывает в этой войне

14.02.2026 18:18





Россия не выигрывает в этой войне, - указанное заявление на панельной дискуссии по вопросу поддержки Украины в рамках Мюнхенской конференции по безопасности сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.



«В декабре и январе месяцах Россия потеряла 65000 солдат. Они достигают очень небольших успехов, настолько небольших, что они незначительны», - заявил Рютте.



По его словам, союзники должны сделать всё для того, чтобы Украины имела вооружение для продолжения борьбы и защиты своих городов.



Генсек альянса также прокомментировал предстоящие трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной.



«На переговоры, которые должны пройти на следующей неделе, Путин отправляет историка [Мединского], где тот прочтет украинцам лекции о Швеции или еще о чем-то», - отметил Марк Рютте.



Напомним, что переговоры между делегациями США, России и Украины намечены на 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию будет возглавлять советник президента РФ Владимир Мединский.





