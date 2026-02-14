Выпускники Ильяуни: Требуем немедленно прекратить исполнение решения

14.02.2026 22:09





Выпускники Государственного университета Ильи распространяют заявление, в котором требуют приостановить решение правительства, касающееся университета.



«Мы, выпускники разных поколений Государственного университета Ильи, выражаем крайнюю обеспокоенность по поводу нововведений, анонсированных 12 февраля в рамках образовательной »реформы», которые фактически направлены на уничтожение Государственного университета Ильи.



Данное решение прямо противоречит пункту 3-му статьи 27-й Конституции Грузии, гарантирующему защиту автономии университета.



Идентичность университета Ильи была сформирована, и его успех определён самоотверженным трудом множества людей. В результате университет является ведущим не только в Грузии, но и в регионе, что подтверждается рядом международных рейтингов. Помимо этих достижений, в структуру университета входят десятки научно-исследовательских институтов и центров, которые не только аккумулируют знания и опыт, но и участвуют в формировании общественного благополучия.



Университет Ильи воспитал поколения профессионалов, чей успех не является случайностью - это результат междисциплинарной среды, ликвидацию которой сегодня пытаются осуществить под названием »реформы». Наш профессиональный рост стал возможен благодаря тем программам, которые сегодня »Грузинская мечта» считает »непрофильными» и запрещает набор студентов по ним.



Мы считаем, что оставление для Государственного университета Ильи только педагогического профиля по принципу »один город — один факультет», и сокращение квоты приёма студентов до 300 мест является политическим решением и направлено на уничтожение университета. Этот шаг противоречит сотрудничеству с западным образовательным пространством, Болонскому процессу и подрывает будущее европейской интеграции страны.



Эти антигосударственные действия, направленные против университета Ильи, являются ударом по всему обществу.



Мы, выпускники Ильинского университета, требуем: немедленно приостановить исполнение данного решения; обеспечить участие университетского сообщества в разработке любых реформ, касающихся высшего образования; гарантировать соблюдение академической свободы и автономии высших учебных заведений, закреплённых Конституцией», - говорится в заявлении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





