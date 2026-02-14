Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Выпускники Ильяуни: Требуем немедленно прекратить исполнение решения


14.02.2026   22:09


Выпускники Государственного университета Ильи распространяют заявление, в котором требуют приостановить решение правительства, касающееся университета.

«Мы, выпускники разных поколений Государственного университета Ильи, выражаем крайнюю обеспокоенность по поводу нововведений, анонсированных 12 февраля в рамках образовательной »реформы», которые фактически направлены на уничтожение Государственного университета Ильи.

Данное решение прямо противоречит пункту 3-му статьи 27-й Конституции Грузии, гарантирующему защиту автономии университета.

Идентичность университета Ильи была сформирована, и его успех определён самоотверженным трудом множества людей. В результате университет является ведущим не только в Грузии, но и в регионе, что подтверждается рядом международных рейтингов. Помимо этих достижений, в структуру университета входят десятки научно-исследовательских институтов и центров, которые не только аккумулируют знания и опыт, но и участвуют в формировании общественного благополучия.

Университет Ильи воспитал поколения профессионалов, чей успех не является случайностью - это результат междисциплинарной среды, ликвидацию которой сегодня пытаются осуществить под названием »реформы». Наш профессиональный рост стал возможен благодаря тем программам, которые сегодня »Грузинская мечта» считает »непрофильными» и запрещает набор студентов по ним.

Мы считаем, что оставление для Государственного университета Ильи только педагогического профиля по принципу »один город — один факультет», и сокращение квоты приёма студентов до 300 мест является политическим решением и направлено на уничтожение университета. Этот шаг противоречит сотрудничеству с западным образовательным пространством, Болонскому процессу и подрывает будущее европейской интеграции страны.

Эти антигосударственные действия, направленные против университета Ильи, являются ударом по всему обществу.

Мы, выпускники Ильинского университета, требуем: немедленно приостановить исполнение данного решения; обеспечить участие университетского сообщества в разработке любых реформ, касающихся высшего образования; гарантировать соблюдение академической свободы и автономии высших учебных заведений, закреплённых Конституцией», - говорится в заявлении.


