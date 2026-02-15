В Цхинвали начал работу пункт выдачи паспортов РФ

В Цхинвали открылся пункт выдачи внутрироссийских паспортов. Церемония открытия пункта прошла на территории совместного информационно-координационного центра в Цхинвали. В ней приняли участие т.н. посол России Марат Кулахметов, глава де-факто правительства ЮО Дзамболат Тадтаев, и.о. т.н. министра внутренних дел Эрислав Мамиев, а также заместитель начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России Дмитрий Сергиенко.



«Добро пожаловать, я рад за Южную Осетию. Это яркое подтверждение наших союзнических отношений. Открытие этого пункта выдачи говорит о том, что у нас общая большая родина, общая большая история», – цитирует Марата Кулахметова «Эхо Кавказа».



Ранее Россия закрыла пункты выдачи паспортов в Сухуми. Абхазский лидер Бадра Гунба заявил, что попросит Москву пересмотреть решение.



