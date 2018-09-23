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Грузия улучшила свою позицию в Индексе преступности и безопасности


23.09.2018   17:14
Согласно данным, опубликованным известным исследовательским порталом Numbeo, в 2018 году Грузия улучшила свою позицию на две ступени и заняла 5-ое место в Индексе преступности и безопасности. Информацию об этом распространяет МВД Грузии.

В Грузии улучшилась степень безопасности. По данным Numbeo, индекс преступности в стране составляет – 20.35 единиц, а индекс безопасности – 79.65 единиц.

В 2018 году, сравнительно с предыдущим годом, по индексу преступности и безопасности в мировом масштабе Тбилиси тоже улучшил свою позицию, поднявшись в рейтинге с 19-го на 16-ое место. В Тбилиси индекс преступности составляет 19.81 единиц, а безопасности – 80.19 единиц.

Numbeo – одна из крупнейших баз данных в мире, которая, опираясь на информацию пользователей, в масштабе всего мира оценивает существующее положение в странах и отдельных городах с точки зрения условий жизни, в том числе в плане здравоохранения, дорожного движения, преступности и безопасности.






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