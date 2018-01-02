Ухудшилось состояние задержанного во время спецоперации жителя Панкисского ущелья

02.01.2018 13:29 Ухудшилось состояние жителя Панкисского ущелья Тамирлана Мачаликашвили, который был обвинен в связях с террористами и ранен в голову и в плечо во время задержания сотрудниками Службы государственной безопасности.



О состоянии здоровья Мачаликашвили журналистам сообщил врач Заза Лурсманишвили. Мачаликашвили уже восемь дней находится в реаницамии, он подключен к аппарату искусственного дыхания. Сначала он находился в реферальной гостинице Телави, затем его перевезли в клинику в Тбилиси.



В беседе с телекомпанией «Имеди» Лурсманишвили сообщил, что у пациента осложнились показатели по некоторым направлениям. В настоящее время давление 19-летнего пациента поддерживается только при помощи специальных медикаментов.



Отец пациента, Малхаз Мачаликашвили, настаивает на том, чтобы его сына осмотрели нейрохирурги из России и Турции.



Врач сообщил, что уже отправил иностранным коллегам все показатели пациента, однако на данный момент ответа по поводу их приезда в Тбилиси пока не поступило.



Между тем директор клиники имени Архангела Михаила, в которой в настоящее время находится Мачаликашвили, считает, что приглашение иностранных хирургов не изменит состояния пациента.



Судебное заседание по делу Мачаликашвили назначено на 22 января 2018 года, однако адвокат не исключает, что оно будет отложено, так как подготовиться к этому времени не успеют ни сторона обвинения, ни защита.



Сотрудники Службы госбезопасности Грузии задержали Зураба Горнакашвили, Руслана Алдамова, Рамаза Маргошвили, Бадура Чопанашвили и Темирлана Мачаликашвили по подозрению в пособничестве террористу Ахмеду Чатаеву. По данным СГБ, Мачаликашвили во время ареста оказал сопротивление и попытался взорвать ручную гранату, после чего спецназовцы выстрелили ему в голову и в плечо.



По данным СГБ, задержанные жители Панкисского ущелья помогли Чатаеву и его группировке тайно попасть в Грузию из Турции и обосноваться в квартире на проспекте монаха Габриела в Тбилиси. Для их задержания СГБ 21-22 ноября провело масштабную антитеррористическую операцию. Вооруженная группа оказала сопротивление, в результате чего погиб сотрудник спецназа СГБ Иване Голашвили, ранения получили еще четверо сотрудников правоохранительных органов.



В результате спецоперации были ликвидированы Ибрагим Адашев и Асланбек Солтахмадов. Еще один, Шоайп Борзиев, был задержан накануне спецоперации. Все трое являются гражданми России. Сам Чатаев подорвал себя в квартире. По данным СГБ, группировка Чатаева планировала теракты против дипломатических миссий в Грузии и Турции.



"Новости-Грузия"











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