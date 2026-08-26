Ладо Дзимцеишвили – чемпион Европы: грузинский тяжелоатлет установил рекорд

26.08.2026 11:17





На проходящем в Приштине чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди юношей до 17 лет (U17) успешно выступил член сборной Грузии Ладо Дзимцеишвили (весовая категория до 85 кг).



Грузинский тяжелоатлет в рывке поднял 139 кг и завоевал бронзовую медаль.



В толчке Дзимцеишвили поднял 175 кг, завоевав золотую медаль и титул чемпиона Европы. Второе золото он получил по итогам двоеборья, набрав в сумме 314 кг, что одновременно является рекордом Европы.





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