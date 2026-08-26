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Ладо Дзимцеишвили – чемпион Европы: грузинский тяжелоатлет установил рекорд


26.08.2026   11:17


На проходящем в Приштине чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди юношей до 17 лет (U17) успешно выступил член сборной Грузии Ладо Дзимцеишвили (весовая категория до 85 кг).

Грузинский тяжелоатлет в рывке поднял 139 кг и завоевал бронзовую медаль.

В толчке Дзимцеишвили поднял 175 кг, завоевав золотую медаль и титул чемпиона Европы. Второе золото он получил по итогам двоеборья, набрав в сумме 314 кг, что одновременно является рекордом Европы.


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