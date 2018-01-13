В Западной Грузии неизвестные в масках ограбили бизнесмена из Армении

13.01.2018 15:30 В городе Озургети в Западной Грузии неизвестные совершили нападение на бизнесмена и забрали у него крупную сумму наличных денег, сообщает телекомпания «Рустави 2».



Пострадавший – гражданин Армении, 31-летний Артур Сукасян. В регионе Гурия он владеет несколькими магазинами.



На Сукасяна напали сегодня утром в подъезде его дома. Двое мужчин в масках ударили его тупым предметом по голове, а после забрали 30 тысяч лари (около 11,7 тысячи долларов). Бизнесмен собирался поехать на рынок Лило в Тбилиси для того, чтобы приобрести продукцию для его магазинов, именно поэтому при себе у него была крупная сумма денег.



В настоящее время Сукасян находится в больнице. По словам медиков, его жизни ничего не угрожает.



Предполагаемые злоумышленники до сих не задержаны.















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