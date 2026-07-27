Папуашвили: Для небольшого государства может оказаться даже выгоднее оставаться за пределами Евросоюза

27.07.2026 11:02





Для небольшого государства может оказаться даже выгоднее оставаться за пределами Евросоюза, поскольку, по крайней мере, сохранится свобода самостоятельно принимать решения - исчезают политическая привлекательность членства и фундаментальная мотивация, - об этом в соцсети пишет спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, странам-кандидатам предлагают не равноправное членство в существующем союзе, а ранее измененную систему, где они будут нести все вытекающие из членства обязательства, а права и механизмы влияния окажутся ограниченными.



Как отмечает Папуашвили, становится все более очевидным, что никто не рассматривает возможность принятия новых членов в тот ЕС, который существует сегодня.



«Членство в Евросоюзе важно именно потому, что страна может поддерживать выгодные для себя решения, продвигать собственные интересы и останавливать решения, наносящие ей ущерб. Если страну лишают этой возможности, то и у ЕС отнимают его значение как возможность защиты национальных интересов. Соответственно, исчезает и политическая привлекательность членства, и фундаментальная мотивация.



Более того, в таких условиях для небольшого государства может оказаться даже выгоднее оставаться за пределами Евросоюза, поскольку, по крайней мере, у него сохраняется свобода самостоятельно принимать решения.



Нельзя исключать и того, что одной из косвенных целей этой дискуссии является именно остановка расширения. Уже становится всё более очевидным, что никто больше не рассматривает возможность принятия новых членов в тот Европейский союз, который существует сегодня.



Странам-кандидатам предлагают не равноправное членство в существующем союзе, а заранее изменённую систему, в которой на них в полной мере будут возложены вытекающие из членства обязательства, а права и рычаги влияния будут ограничены.



Поэтому главный вопрос заключается не только в том, когда нас примут в ЕС. Главный вопрос, в какой именно Евросоюз нам предлагают вступить, с какими правами и насколько равноправным статусом члена. Поскольку членство, которое лишает страну её государственных прав и не дает механизмов для их защиты, это не интеграция, а упразднение суверенитета.



…Однако, как видно, Юпитеру дозволено и похищение Европы», - пишет Шалва Папуашвили.





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