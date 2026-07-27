Задержанные на акции у сакребуло Тбилиси помещены в изоляторы временного содержания

27.07.2026 11:46





Задержанные во время акции у сакребуло Тбилиси помещены в изоляторы временного содержания в Сагареджо, Гурджаани и Душети.



Эту информацию в соцсети распространила адвокат Марика Аревадзе.



Сегодня адвокаты посетят задержанных. Пока неизвестно, состоится судебное заседание сегодня или завтра.



Для справки, во время акции у сакребуло Тбилиси были задержаны 10 человек: Торнике Тошхуа, Мариам Меканцишвили, Иа Мелитаури, Нато Болквадзе, Сандро Сехниашвили, Лаша Дгебуадзе, Васо Беридзе, Марине Нанава, Торнике Тикарадзе и Шако Багдошвили.



По данным МВД, задержанные «держали баннеры оскорбительного содержания».



Они задержаны по статьям 166 и 173 Кодекса административных нарушений (мелкое хулиганство и сопротивление правоохранителям).





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