Молодежные лагеря Грузии: развитие, реформы и взгляд в будущее

27.07.2026 11:14





Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе посетил молодежный лагерь в Анаклии и встретился со студентами Технического университета Грузии, которые являются участниками первой смены лагеря 2026 года.



Министр рассказал о проектах, которые будут реализованы с целью развития молодежной политики, основных направлениях реформы высшего образования и инициативах по поддержке студентов.



Как отметил Гиви Миканадзе, министерство делает особый акцент на расширении молодежных лагерей: время ведется работа по обновлению лагеря в Шаори, а в следующем году планируется принимать студентов в Раче. Также проводится реабилитация молодежного центра в Кутаиси, которая завершится в следующем году.



Встреча прошла в формате вопросов и ответов. У студентов была возможность задать министру вопросы по интересующим их темам и поделиться своим мнением.



В этом году молодежный лагерь в Анаклии проходит с 19 июля по 13 сентября в 11 смен и примет в общей сложности 2640 молодых людей. Из них 720 — школьники и 1920 — студенты.



Цель лагеря — содействие социальной интеграции молодежи, увеличение доступности активного отдыха и неформального образования, популяризация здорового образа жизни и национальных ценностей.



Лагерная программа рассчитана на пять дней, в рамках которых проходят образовательные, познавательные и спортивные мероприятия. В этом году обновлена лагерная инфраструктура, материально-техническая база, и лагерь полностью оснащен необходимым инвентарем.



До приема студентов на базе лагеря в Анаклии прошел тренинг по подготовке лидеров, в котором приняли участие 140 молодых людей. После завершения тренинга отобранные лидеры трудоустраиваются в летние лагеря. Ежегодно в молодежных лагерях трудоустраивается до 250 лидеров.





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